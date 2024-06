Le Français Clément Turpin arbitrera le match d'ouverture

L'UEFA a désigné le Français Clément Turpin pour arbitrer le match d'ouverture de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et l'Ecosse, vendredi (21h) à Munich. Jusqu'à présent, il a dirigé quatre fois l'équipe allemande (trois victoires, un partage) et une seule fois l'Écosse, pour une victoire

Déjà présent en 2016 et 2021, Turpin, 42 ans, en sera donc à sa troisième participation à la phase finale de l'Euro et à son cinquième grand tournoi après les Coupes du Monde 2018 et 2022. Lors du Mondial au Qatar, il a dirigé pour la première fois un match à élimination directe, le huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud. Cette saison, le meilleur arbitre français s'est montré performant notamment lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-2).

Le sifflet français sera accompagné de ses assistants Nicolas Danos, Benjamin Pages, François Letexier (quatrième arbitre) tandis que Jérôme Brisard assurera le VAR.