Le manager sportif Vidarsson espère que Julien de Sart restera à Gand

L'entraîneur Wouter Vrancken s'est concentré sur le duel avec Vikingur, mais Vidarsson s'est également prononcé sur le possible départ du joueur-clé qu'est Julien de Sart, dont le contrat court jusqu'en 2028. Le milieu de terrain, 29 ans, aurait reçu une offre très lucrative du Qatar et l'Islandais a évoqué une "situation très délicate, tant pour La Gantoise que pour Julien".

"C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps", a précisé l'Islandais, qui vit en Belgique depuis de nombreuses années. "Bien sûr, c'est vraiment dommage que l'intérêt se porte à ce moment précis sur l'un de nos joueurs les plus importants. Nous jouons le jeudi en Europe et le championnat va bientôt débuter. Tout le monde sait que l'intention du président Sam Baro est de garder nos joueurs clés comme Julien. L'intérêt vient d'un endroit avec lequel nous ne pouvons pas rivaliser sur le plan financier. La rumeur court déjà que Julien se montre difficile envers le club. Ce n'est pas vrai. Il traverse effectivement une période difficile mentalement. Surtout quand on peut encaisser un tel paquet d'argent"