Le match de Ligue des Nations contre Israël ne se jouera pas sur le sol belge

"Les matchs des Diables Rouges au Stade Roi Baudouin ont toujours été des moments rassembleurs et d'union. La situation humanitaire et sécuritaire à Gaza et ses nombreuses répercussions forcent la Ville de Bruxelles à signifier à l'URBSFA (l'Union belge de football, ndlr) que l'organisation de ce match n'est pas possible au Stade Roi Baudouin", avait écrit la ville dans son communiqué.

L'URBSFA avait alors réagi dans un communiqué, regrettant la décision de la ville. "Nous regrettons vraiment la décision de la Ville de Bruxelles, qui a pourtant beaucoup d'expérience dans l'organisation de grands événements, de ne pas organiser la rencontre dans notre port d'attache."