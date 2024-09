Le mercato estival des équipes belges touche à sa fin

Selon les chiffres de la FIFA, les clubs belges ont empoché un montant record de 373 millions d'euros et dépensé un peu moins de 100 millions d'euros pour les joueurs. Ce dernier chiffre est en baisse de 18,2% par rapport à l'année dernière. La Jupiler Pro League confirme son statut de championnat de 'revente' de joueurs. Au classement des transferts sortants, la Belgique se classe au septième rang mondial, devant le Brésil, les Pays-Bas et l'Argentine.

La saison a déjà été lancée en Belgique et la plupart des équipes a déjà joué six rencontres de championnat. Seuls Anderlecht, Genk, La Gantoise et le Cercle Bruges comptent une journée de moins à cause des matchs européens. Au classement, Dender est surprenant 1er avec 11 points juste devant les Mauves qui comptent le même nombre d'unités. Le Club Bruges se trouve sur la dernière marche du podium avec 10 points. Saint-Trond et le Beerschot, respectivement 15e et 16e, n'ont pas encore décroché la moindre victoire cette saison.