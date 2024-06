Le MR demande à la Ville de Bruxelles d'autoriser le match

"Notre capitale n'est même plus capable de recevoir l'équipe d'Israël. Peut-on réaliser ce que cela représente pour notre démocratie ? Une démocratie libérale qui n'est plus capable d'accueillir un pays démocratique ? Même les pires dictatures ne subissent pas cette humiliation. Qui peut encore nier qu'il y a un sérieux et grave problème Belgique ? Nous demandons au bourgmestre de la Ville de Bruxelles d'assumer ses responsabilités en autorisant l'organisation de ce match", a déclaré le président des libéraux francophones sur X.

La Ville de Bruxelles a annoncé dans la matinée qu'elle jugeait "impossible" l'organisation de ce match au Stade Roi Baudouin en raison du risque d'importantes manifestations et contre-manifestations en cette période où le conflit israélo-palestinien suscite des tensions dans le pays, particulièrement dans la capitale.