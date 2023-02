Le nouveau projet de Super Ligue, "une idée rabâchée" selon l'ECA

L'Association européenne des clubs de football (ECA) n'est pas impressionnée par le plan en 10 points avec lequel le promoteur de la Super Ligue veut relancer le projet. "Il ne s'agit que d'une nouvelle tentative délibérément déformée et trompeuse visant à déstabiliser le travail constructif en cours entre les véritables parties prenantes du football pour faire avancer les choses dans l'intérêt général du football de club européen", a indiqué l'ECA dans un communiqué.

Le promoteur de la Super League, A22 Sports Management, a dévoilé jeudi un plan en 10 points. La nouvelle compétition devrait être "une compétition ouverte, de plusieurs divisions, avec 60 à 80 équipes, permettant une distribution équitable des revenus à travers une structure pyramidale." Dans le nouveau projet, il n'y a pas de participants fixes, mais les clubs gagneront leur place via les compétitions nationales.

Mais l'ECA, qui a toujours rejeté le projet dans le passé, repousse aussi cette nouvelle stratégie. Selon l'organisation qui représente les clubs de football en Europe, A22 vit dans "une réalité alternative". "Dans le monde réel, cette idée rabâchée a déjà été proposée, discutée et rejetée de manière exhaustive par toutes les parties prenantes en 2019."

L'ECA, "seule organisation reconnue par la FIFA et l'UEFA" comme représentant des clubs au niveau européen et international, "réitère son opposition de longue date à la Super Ligue et à tout projet dissident."

L'association souligne que "de nombreux progrès et changements positifs ont été réalisés par l'ECA au cours des dernières années en partenariat avec toutes les parties prenantes du football" et ce "pour le bénéfice de l'ensemble de l'écosystème du football européen." "Nous avons évolué. Quand A22 le fera-t-elle ?", a conclu l'ECA.