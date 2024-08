Le parquet veut poursuivre le Club Bruges pour actes racistes de certains fans à Sclessin

"De telles actions (racistes, ndlr) sont absolument inacceptables", a déclaré le procureur. "Il faut le dire clairement. Le parquet fédéral s'adressera à toutes les parties concernées, à savoir le Standard et le Club Bruges, et établira ensuite une action fédérale. Comme pour d'autres problèmes de supporters, le club sera tenu responsable des actions des supporters."

Verhaegen veut engager des poursuites sur le plan disciplinaire, via une injonction, appelée action fédérale, pour traduire le Club Bruges devant la Chambre nationale de lutte contre la discrimination et le racisme, a-t-il déclaré à Belga.

Dans ce cas, l'affaire sera traitée par la Chambre nationale de lutte contre la discrimination et le racisme. "Celle-ci dispose de toute une série de sanctions possibles", explique Verhaegen. "Celles-ci peuvent aller de sanctions alternatives, par lesquelles un club doit lancer une campagne contre le racisme ou s'engager auprès d'un groupe particulier de supporters, à des amendes et des matchs à huis clos".

La date à laquelle le parquet fédéral établira cette action fédérale, et donc le traitement de l'affaire, n'est pas définie. "En principe, nous avons deux ans, mais il est évident que nous ne les utiliserons pas. Nous allons compléter le dossier le plus rapidement possible", a précisé Ebe Verhaegen.