Le Portugal et la Turquie s'affrontent samedi pour la qualification dans le Groupe F

Toute l'attention en Belgique sera samedi sur le deuxième match des Diables Rouges contre la Roumanie (21h00) à Cologne. Mais plus tôt dans la journée se tiendra également la deuxième journée du groupe F. À 15 heures, la Géorgie et la République tchèque chercheront leurs premiers points à Hambourg. Trois heures plus tard, le Signal Iduna Park à Dortmund sera le théâtre du choc entre la Turquie et le Portugal, avec pour enjeu la première place du groupe et la qualification pour les 8es de finale.