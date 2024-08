Le racisme n'a pas sa place dans le football, rappelle la Pro League

La Pro League rappelle participer à la lutte contre le racisme et la discrimination, et s'engager en faveur de l'inclusion et de la diversité. "De nombreux supporters de football, y compris ceux du Club Bruges, ont immédiatement condamné l'incident", observe également le CEO. "Cela prouve que le supporter de football ne tolère pas ce genre de comportement. Nous sommes satisfaits de l'engagement du club à travailler ensemble pour identifier les responsables."

En concertation avec les zones de police et les clubs, les spectateurs impliqués seront identifiés et une procédure sera ensuite engagée. Les supporters peuvent écoper d'une interdiction de stade allant jusqu'à 10 ans, tandis que les organes disciplinaires de l'Union belge de football (URBSFA) peuvent aussi infliger une amende au club concerné ou fermer des tribunes de son stade.

La Pro League ajoute par ailleurs continuer de soutenir le plan "Come Together" en collaboration avec les clubs et l'URBSFA, avec des formations, une campagne permanente de sensibilisation et la collaboration avec le parquet fédéral.