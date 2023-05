Le RWDM pourrait être champion dès dimanche si Beveren trébuche au Lierse

Samedi à 20h, le RWDM se rendra dans le Nest roularien qui héberge le Club NXT. Au match aller le 12 mars, les Brugeois s'étaient inclinés dans les ultimes secondes au stade Edmond Machtens (3-2), au bout d'une rencontre à rebondissements.

Le Club NXT (49 points) reste sur deux défaites et un match nul et occupe la troisième place, derrière les deux ténors que sont le RWDM (63 points, 19 victoires) et Beveren (62 points, 18 victoires), mais devant le Beerschot (46 points). Le leader molenbeekois se rendra à Roulers avec son sort entre les mains, et espère mettre la pression sur son concurrent.