Le RWDM s'affirme aux Francs Borains et Eupen renoue avec la victoire face à Jong Genk

La 6e journée de la Challenger Pro League a démarré sur des victoires du RWDM aux Francs Borains (1-2) et d'Eupen face à Jong Genk (3-1). Au classement, les Bruxellois (16 points) sont premiers, Eupen 9e (7 points), Jong Genk (10e) et les Francs Borains (11e) suivent avec 6 points.

Le RWDM a multiplié les attaques mais les tentatives de Shuto Abe (7e), Achraf Laaziri (15e) et Christ Makosso (17e) n'ont pas obligé Clément Libertiaux à s'étendre. Titularisé pour la première fois, le gardien hennuyer l'a échappé belle quand Laazari s'est présenté seul devant lui (19e). Les Bruxellois ont poursuivi leur travail de sape et, sur corner, Ilyes Ziani a rabattu le ballon vers Piotr Parzyszek (29e, 0-1). Les Francs Borains n'ont pas flanché et Mondy Prunier s'est arraché pour lancer dans la profondeur Alessio Curci (35e, 1-1).

A Eupen, Mersad Selimbegovic a sévi après la défaite contre le Lierse: il a préféré Manaf Nurudeen, Brandon Baiye, Milos Pantovic et Shayne Pattynama à Julian Renner, Andrea Piron, Bertan Caliskan et Teddy Alloh. Sous une pluie battante, les Pandas ont fait circuler le ballon. Ils ont évité au jeu de s'enliser sans toutefois se créer de grosses occasions en première période.

Après la pause, les Eupenois ont arraché de nombreux corners, qui n'ont rien donné et sur une perte de balle de Pattynama, le ballon est parvenu à Cédric Nuozzi, seul au second poteau (60e, 0-1). Eupen a réagi et a mis fin à une série de trois défaites grâce à Van Genechten (68e, 1-1), Emrehan Gedikli (72e, 2-1) et à Caliskan (84e, 3-1).