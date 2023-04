Le RWDM a trop gaspillé face au Beerschot

Suite au partage 1-1 face au Beerschot lors de la 5e journée des playoffs pour la montée de la Challenger Pro League, le RWDM a conservé la première place avec 56 points, un d'avance sur son seul concurrent, Beveren Yan Vorogovskiy a ouvert la marque pour les Bruxellois (47e) et Jan Van den Bergh (51e) a égalisé pour le Beerschot (43 points, 4e).

D'emblée, le RWDM a eu une grosse occasion lorsque sur un ballon prolongé de la tête par Alexis de Sart mal négocié par Hervé Matthys, Kylian Hazard a eu la voie libre vers Bill Lathouwers, qui a détourné la frappe du Molenbeekois (2e). La défense anversoise a encore fait des cadeaux à Vorogovskiy, qui a envoyé à côté un ballon offert par Leo Seydoux (12e) et Mickael Byron n'a pas profité d'une passe faiblarde en retrait de Matthys vers Lathouwers (19e). Le gardien des Rats a signé une bonne première mi-temps en restant intraitable sur un tir croisé de Youssef Challouk (24e) et des têtes de Jake O'Brien (37e) et de De Sart (45e+2). Theo Defourny, lui, s'est montré attentif sur un puissant coup de tête de Van den Bergh (30e).

A la reprise, Vorogovskiy a prouvé que Lathouwers n'était pas indomptable sur un centre de Challouk (47e, 0-1). La réplique anversoise a été immédiate avec un coup de tête de Van den Bergh sur un coup de coin de Dante Rigo (50e, 1-1). Plus présents sur les deuxièmes ballons, les Rats se sont révélés plus tranchants et Defourny s'est illustré en sortant du pied un envoi à bout portant d'Ayouba Kosiaheu (84e). Mais Lathouwers a sauvé son équipe sur une tentative en un temps de Challouk (90e+3).