Le stade du Standard saisi par ses créanciers

Le tribunal de première instance de Liège a ordonné la saisie du stade du Standard de Liège à titre conservatoire, révèlent Le Soir et Sudinfo mercredi. Ces droits immobiliers détenus par la SRL Immobilière du Standard de Liège sont conservés au bénéfice des architectes du nouveau stade, qui n'ont pas été payés.

La SRL Assar BE architects avait signé, en 2017, un contrat pour la rénovation et l'extension du stade ainsi que l'intégration d'activités de commerces et loisirs sur les lieux.

Au moment du rachat du Standard de Liège par 777 Partners, ce projet de nouveau stade avait été repris par l'Immobilière du Standard, qui avait signé, à la fin 2020, un nouveau contrat avec les architectes.