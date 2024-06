L'Ecosse "n'était pas elle-même contre l'Allemagne", la Suisse devra jouer "avec coeur"

"Nous avons été prévenus car nous savons que les Écossais peuvent jouer un bon football", a déclaré Yakin lors de la conférence de presse mardi. "Ils devront prendre plus de risques, ce qui pourrait nous donner plus d'espace. Nous ne pouvons pas nous contenter de pratiquer un bon football, nous devons être prêts à courir. Nous devrons jouer avec beaucoup de cœur".

Les Écossais chercheront à prendre leur revanche sur la lourde défaite. "Bien sûr, nous voulons montrer que nous pouvons faire mieux. Nous entamerons le match avec l'envie de gagner", a déclaré Steve Clarke, le sélectionneur de l'Écosse. Selon le capitaine Andy Robertson, le match contre l'Allemagne est derrière eux. "Nous avons analysé le match et nous avons tiré un trait dessus. Nous n'étions pas nous-mêmes contre l'Allemagne et nous savons ce que nous devons faire différemment."

Une nouvelle défaite sera probablement synonyme d'élimination. "Nous sommes convaincus que nous avons les qualités nécessaires pour gagner et nous voulons que les Écossais voient l'Écosse en laquelle ils croient", a poursuivi Robertson. "Nous sommes tous impatients de jouer ce match important. Nous avons travaillé très dur pour arriver dans ce tournoi et nous voulons maintenant en profiter. Nous sommes convaincus que nous ne montrerons pas la même peur et la même nervosité que contre l'Allemagne."