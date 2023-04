Leicester pourra compter sur le retour de Youri Tielemans contre Manchester City

Tielemans, 25 ans, n'a plus joué depuis le 25 février en raison d'une blessure à la cheville, qui l'avait notamment contraint à renoncer au premier rassemblement dirigé par le nouveau sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco en équipe nationale.

"Il est disponible", a assuré Smith en conférence de presse. "Il ne s'est pas beaucoup entraîné. Nous verrons s'il est en mesure de débuter le match ou s'il sortira du banc. Avec Johnny Evans, ils rendent l'équipe plus calme, ils apportent de l'expérience et de la qualité. Ils seront très importants."

Le milieu de terrain a manqué six matches de championnat avec Leicester qui est actuellement 19e et relégable avec 25 points, deux de moins qu'Everton, 17e et premier non-relégable.