L'entraîneur de Pogon se méfie de Gand : "Difficile de les évaluer"

L'entraîneur est impatient d'en découdre. "En Pologne, nous connaissons tous nos adversaires sur le bout des doigts, mais avec Gand, ce sera différent. Nous connaissons leurs qualités. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles et qui, en ce moment, fonctionne bien au niveau collectif. Mais nous n'avons pas encore joué contre eux, il est donc difficile de les évaluer."

Gustafsson, entraîneur en Pologne depuis un an, a confiance en ses joueurs. "La période que nous avons passée ensemble nous a permis de mieux nous comprendre. Seuls deux joueurs ont rejoint l'équipe cet été, donc tout le monde sait ce que l'on peut attendre des joueurs, à tous les postes. Nous sommes plus forts collectivement qu'il y a un an et, comme il s'agit de notre deuxième tour, nous connaissons nos qualités."