L'entraîneur de Villarreal Setién veut "prendre le match en mains" contre Anderlecht

Interrogé sur le plan de match, mercredi en conférence de presse, l'entraîneur Quique Setién, a déclaré que son équipe n'adopterait pas une attitude attentiste. "L'idée est de faire ce que nous faisons toujours", a expliqué Setién. "Nous ne sommes pas une équipe qui attend, donc nous allons monter sur le terrain pour gagner et avoir le ballon. Nous voulons nous créer des occasions et les garder éloignés de notre but, prendre le match en mains."

Selon l'Espagnol de 64 ans, son collègue danois Brian Riemer enverra ses joueurs d'Anderlecht sur le terrain avec le même objectif. "Je pense qu'ils voudront faire pareil. Leur idée de jeu est similaire à la nôtre, c'est pourquoi ils joueront comme ils l'ont fait à domicile. Nous voudrons avoir le ballon, mais nous savons à quel point ils sont dangereux. Ils ont de bons joueurs, avec la qualité pour nous rendre la tâche difficile."