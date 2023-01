Les Belges à l'étranger - Newcastle prive Southampton et Roméo Lavia de finale en Coupe de la Ligue

(Belga) Southampton a été battu 0-1 par Newcastle en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football mardi. Roméo Lavia est monté au jeu à la 82e pour les Saints.

Newcastle a inscrit le seul but de la rencontre en seconde période via Joelinton (73e). Adam Armstrong a pensé égalisé pour Southampton mais son but a été annulé par le VAR pour une faute de main (75e) peu avant la montée de Roméo Lavia (82e). En finale de la Coupe de la Ligue, Newcastle affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Nottingham Forest, le club d'Orel Mangala, et Manchester United prévue mercredi. Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam et Waalwijk n'ont pas réussi à se départager (0-0). Arno Verschueren a joué toute la rencontre pour le Sparta tout comme Shawn Adewoye, Thierry Lutonda et Dario Van den Buijs pour Waalwijk tandis que Sebbe Augustijns est resté sur le banc. (Belga)