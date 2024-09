Les jeunes gardiens de Genk devront désormais porter un casque entre les perches

Les jeunes gardiens de Genk devront porter, à l'entrainement comme lors des matchs, des casques de protection. Le club limbourgeois l'a annoncé mercredi via un communiqué de presse. Le Racing souhaite ainsi réduire le risque de commotions et de lésions cérébrales.

"Nous visons un style de jeu offensif dans notre formation de gardien. Nous forçons donc nos gardiens à intervenir sur des balles hautes et à plonger dans les pieds des adversaires en situation d'un-contre-un. Cela comporte des risques. Il est illusoire de vouloir éliminer ces risques complétement, mais le port du casque permet de réduire le risque de commotion cérébrale de 50 % en cas de collision. De cette manière, on peut éviter de graves blessures et de petits désagréments", a expliqué Koen Witters, responsables des gardiens de but à la Genk Talent Academy.

Concrètement, les gardiens de Genk devront porter, lors des entrainements et des matchs, un casque jusqu'en U16 compris. Plus tard, lorsqu'ils signeront un premier contrat pro et qu'ils joueront pour Jong Genk ou l'équipe première du club limbourgeois, le club laissera le libre choix aux gardiens. "En imposant le casque dès le plus jeune âge, nous espérons les convaincre de l'énorme valeur ajoutée qu'il représente pour la vie. Nous souhaitons qu'ils choisissent eux-mêmes, plus tard, le casque en connaissance de cause."