L'Espagnol Sergio Ramos annonce sa retraite internationale

Joueur le plus capé d'Espagne, le défenseur a fait ses débuts avec la Roja en 2005. Ramos a joué un rôle essentiel dans la victoire de l'Espagne dans trois grands tournois consécutifs: les Championnats d'Europe en 2008 et 2012 et le Mondial en Afrique du Sud en 2010.

Ramos, qui aura 37 ans le mois prochain, a joué pour la dernière fois pour l'Espagne quatre minutes face au Kosovo en mars 2021 (victoire 3-1) et ne faisait pas partie de la sélection de Luis Enrique pour l'Euro 2020 ou la Coupe du monde 2022 au Qatar, où l'Espagne a été battue aux tirs au but par le Maroc en huitième de finale. Luis Enrique a été limogé après cette élimination, et son remplaçant Luis de la Fuente a fermé la porte à un retour.

"Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l'équipe nationale, à notre chère et passionnante Roja. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur qui m'a dit qu'il ne compte pas et qu'il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière. Avec beaucoup de regret, c'est la fin d'un voyage que j'espérais plus long et qui se terminera avec un meilleur goût dans la bouche", a publié Ramos.

Cette décision met un terme à une brillante carrière internationale au cours de laquelle il s'est hissé à la neuvième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection, malgré son statut de défenseur, avec 23 réalisations.