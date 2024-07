Lichtfus et Tysiak veulent mettre l'Espagne en difficulté: "Être présentes dans les duels"

Les Red Flames ne peuvent plus se qualifier directement, mais elles ont déjà sécurisé une place en barrages. Il leur reste à garantir leur maintien en division A de la Ligue des Nations.

Pour Lichtfus, 24 ans, qui a récemment signé avec le club français du Havre, le match contre le Danemark est désormais derrière elle. "Tout est possible dans le football. Pensez à la dernière édition de la Ligue des Nations, où nous avons battu les Pays-Bas et l'Angleterre", a-t-elle déclaré lundi lors d'un entretien avec l'Union belge de football. "Nous ne savons pas non plus avec quelle attitude les joueuses espagnoles aborderont ce match, car elles participeront aux Jeux Olympiques dans dix jours."