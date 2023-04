C1 féminine: Barcelone élimine Chelsea et file en finale

A l'aller, avec un but dès la 4e minute de la Norvégienne Caroline Graham Hansen, Barcelone avait déjà dominé les Blues (1-0).

La Norvégienne était encore très en jambes jeudi et a multiplié les offensives devant le but de Chelsea et les 72.000 spectateurs du Camp Nou.

Après un contre mené par le Barça et par Aitana Bonmati qui a bien fixé la défense de Chelsea, Graham Hansen a ouvert le score d'un plat du pied (64e).

Mais les Blues, qui ont éliminé le PSG en quart de finale, n'ont pas sombré et ont rapidement égalisé (67e) malgré une belle première parade de la gardienne Sandra Panos. Sur le deuxième tir de Chelsea de la rencontre, l'autre Norvégienne Guro Reiten, a bien suivi (67e).