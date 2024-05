C1: le PSG doit à nouveau tout renverser pour jouer la finale à Wembley

Partager:

Pour rejoindre Wembley et la finale tant convoitée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est dos au mur, mardi au Parc des Princes, contraint de renverser une nouvelle fois la situation face à Dortmund après le revers du match aller (1-0). Les hommes de Luis Enrique devront à tout prix l'emporter, d'au moins un but pour jouer la prolongation et plus s'ils veulent décrocher une qualification sans passer par des tirs au but, quatre ans après la finale perdue (1-0) à Lisbonne contre le Bayern Munich, à l'époque du Covid-19.

Les Parisiens pourront s'appuyer sur la préparation mentale qui avait fonctionné au tour précédent au vu de leur performance à Barcelone (4-1). "On va gagner", a d'ailleurs lancé samedi l'entraineur espagnol à des supporters devant le Campus PSG à Poissy, convaincu que ses joueurs vont rehausser leur niveau comme avant le quart de finale retour en Catalogne. "C'est la seule phrase que je connais en français, +On va gagner+, comme c'est une phrase que j'aime...", a-t-il souri lundi en conférence de presse.

Dès la fin du match dans la Ruhr, Luis Enrique l'avait promis: "On va aller chercher cette finale". Même ton du côté de la superstar Kylian Mbappé, qui vivra son dernier match en C1 sous les couleurs parisiennes au Parc: "La pression, on en est conscient mais le groupe est extrêmement serein. On est confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score et (...) se qualifier", a-t-il lancé dimanche devant quelques médias dont l'AFP, lors d'un évènement de son association "Inspired by KM". - "Confiants mais pas trop" -