Le Bayern Munich et Kompany n'ont rien pu faire: revivez l'écrasante victoire de Barcelone en Ligue des Champions

Le Barça a pris un départ éclair avec Raphinha, qui a dribblé Manuel Neuer avant de placer le ballon dans le but vide (1re, 1-0). Composée pour la troisième fois consécutive par Harry Kane, Thomas Müller, Serge Gnabry et Michael Olise, l'attaque du Bayern est entrée en action et sur un centre de Gnabry, Kane a égalisé d'une reprise de volée acrobatique (18e, 1-1).

Le Barça est de nouveau passé devant au tableau d'affichage grâce à Robert Lewandowski, sur une phase litigieuse (36e, 2-1). Déjà en difficulté, le Bayern l'a été encore plus quand Raphinha a profité du manque de stabilité de la défense allemande, (42e, 3-1). Le capitaine du Barça a encore souligné l'absence de maîtrise des arrières bavarois pour signer un triplé (56e, 4-1).