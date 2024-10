Ils ont déroulé: sans ses Belges, Manchester City écrase le Sparta Prague

Manchester City a dominé à l'usure le Sparta Prague (5-0), essoré en seconde période par Erling Haaland et compagnie durant la troisième journée de la phase de ligue de Ligue des champions.Les "Citizens" de Pep Guardiola comptent désormais sept points sur neuf possibles après le match nul initial contre l'Inter Milan (0-0) et la victoire 4-0 contre Bratislava en Slovaquie.

Phil Foden, notamment, a eu l'occasion de montrer qu'il était dans une forme ascendante, après un début de saison où il a peiné à retrouver le niveau de forme et d'excellence du précédent exercice.

Titulaire pour la quatrième fois seulement, l'ailier de 24 ans a piqué la défense du Sparta après seulement deux minutes et trente secondes. Dans un mouchoir de poche, il a contrôlé une passe de Manuel Akanji et armé une frappe croisée hors de portée du gardien Peter Vindahl (3e, 1-0).

L'ouverture du score rapide a laissé penser que les visiteurs allaient prendre la marée. Ils ont pourtant réussi à fermer les vannes, du moins en première période grâce à la vigilance de leur gardien.

A la mi-temps, "Pep (Guardiola) a dit que nous devions rester patients et ne pas précipiter les choses", a raconté Foden au micro de TNT Sports. "Ils nous ont frustrés en première période et nous avons commis quelques erreurs. En seconde, nous avons réussi à les faire craquer et à saisir nos chances", a-t-il résumé.