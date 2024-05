France: Lucas Hernandez (PSG) va manquer l'Euro après sa rupture du ligament croisé

Il a aussi dépanné plusieurs mois durant comme latéral gauche. Luis Enrique l'apprécie aussi pour sa "grinta", sa détermination à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

"Quand j'ai signé avec le PSG, j'ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement lors du match d’hier soir, je me suis blessé. J'ai essayé de revenir sur la pelouse et de continuer à me battre pour l'équipe, mais ce n'était pas possible", a réagi jeudi Lucas Hernandez sur Instagram.

"Je reviendrai plus fort que jamais", a-t-il ajouté.