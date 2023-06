Lionel Messi annonce aux médias catalans qu'il rejoint l'Inter Miami FC aux Etats-Unis

L'attaquant a assuré qu'il ne voulait pas que son retour implique le départ d'autres joueurs. "Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille. Même si j'ai entendu dire que la Liga avait tout accepté et que tout allait bien pour que je revienne, il y avait encore beaucoup d'autres choses à faire. J'ai entendu dire qu'ils devaient vendre ou baisser le salaire de joueurs et je ne voulais pas passer par là."

L'équipe de la Major League Soccer a pour copropriétaire l'ancien capitaine anglais David Beckham et a été fondée en 2018, disputant sa première saison en MLS deux ans plus tard. Miami a récemment limogé de son poste d'entraîneur l'ancien coéquipier de Beckham à Manchester United et chez les Three Lions, Phil Neville. Le club est actuellement dernier (15e) de la Conférence Est.