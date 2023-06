Lionel Messi prend le chemin des Etats-Unis pour "sa famille" et "vivre le foot autrement"

S'il avoue qu'il reste encore des affaires à régler pour finaliser son passage aux Etats-Unis, Lionel Messi a expliqué ,dans une interview réalisée à Paris et parue mercredi, l'avoir fait pour "passer plus de temps avec sa famille, et pas pour l'argent", auquel cas il aurait signé en Arabie Saoudite.

"La première année à Paris a vraiment été difficile. La deuxième saison, lors de la première partie, je me suis senti vraiment bien, bien en famille, bien avec le club, bien avec la ville, puis il y a eu la Coupe du monde. C'était difficile de revenir après un tel évènement en plein milieu de la saison. Après avoir gagné la Coupe du monde et sans un retour au Barça (qu'il désirait pourtant), je vais aux Etats-Unis pour vivre le football autrement", a expliqué encore le septuple vainqueur du Ballon d'Or.