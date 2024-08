Loïc Mbe Soh rejoint le Beerschot

Formé au Paris Saint-Germain, Loïc Mbe Soh a disputé 3 rencontres avec les Franciliens entre 2018 et 2020. Il avait ensuite franchi la Manche pour s'engager avec Nottingham Forest, en Championship. Après deux saisons et demie où il n'a pas réussi à s'imposer, le jeune défenseur né au Cameroun a été prêté à Guingamp, en Ligue 2 française. La saison dernière, il était à nouveau prêté, mais à Almere City, en première division des Pays-Bas, où il a disputé 14 matchs et inscrit 1 but.

Loïc Mbe Soh a également été international en jeunes avec la France, des U16 aux U19.