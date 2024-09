L'Olympique de Marseille officialise la signature d'Adrien Rabiot

"L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la signature d'Adrien Rabiot. Âgé de 29 ans, le milieu de terrain s'est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale", a fait savoir le club marseillais dans un communiqué. Rabiot, qui a quitté la Juventus Turin libre cet été, portera le N.25 à Marseille.

Formé au Paris Saint-Germain, Rabiot avait fait ses débuts professionnels en août 2012 sous les couleurs du club de la capitale française. En janvier 2013, il a été envoyé en prêt pendant six mois à Toulouse avant de disputer six saisons pour le PSG. A l'été 2019, l'international français, libre de tout contrat, a décidé de s'engager avec la Juventus. Sans contrat depuis juillet 2024, il a rejoint les rangs de l'Olympique de Marseille. Avec un total de 452 matchs dans sa carrière, il compte 47 buts et 32 passes décisives.