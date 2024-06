Luis De la Fuente "fier du résultat et de la manière" dont l'Espagne a battu l'Italie

"Vous me connaissez bien, je pense de la même manière qu'hier", a expliqué De la Fuente en conférence de presse. "Je suis très fier du résultat et de la manière dont nous avons gagné ce match, mais c'est un tournoi très difficile et plus nous avancerons, plus nos adversaires apprendront à nous connaître et deviendront de plus en plus difficiles."

Cette victoire assure à l'Espagne la qualification au tour suivant et la première place du groupe B. "Aucune équipe n'est meilleure que nous, mais nous devons continuer à travailler dur. Nous devons nous améliorer, garder les pieds sur terre et ne pas baisser la garde", a souligné le sélectionneur.