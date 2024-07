Luka Modric signe un nouveau contrat d'un an avec le Real Madrid

Modric a rejoint la capitale espagnole à l'été 2012 en provenance de Tottenham pour 35 millions d'euros. Avec le Real Madrid, il a remporté six fois la Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024) et quatre fois la Coupe du Monde des Clubs (2017, 2018, 2019 et 2023). Il a également été champion d'Espagne à quatre reprises (2017, 2020, 2022 et 2024). Le Croate a disputé 534 matchs pour le Real, avec 39 buts et 86 passes décisives au compteur. En 2018, il a été élu Meilleur footballeur de l'année et a reçu le Ballon d'Or.

Modric est également le recordman de sélections pour l'équipe nationale croate avec 178 caps. Il a perdu la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie contre la France (4-2) et a remporté la médaille de bronze lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lors des éditions 2014 et 2006, il n'a pas dépassé la phase de groupes avec la Croatie. Il a également participé à l'Euro 2008 en Suisse et en Autriche (quart de finale), 2012 en Pologne et en Ukraine (phase de groupes), 2016 en France (huitième de finale), 2021 à travers l'Europe (huitième de finale) et 2024 en Allemagne (phase de groupes). Lors de cette dernière édition, l'Italie a éliminé la Croatie de justesse en phase de groupes, mais Modric est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de la compétition.