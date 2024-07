Lyon lève l'option d'achat d'Orel Mangala qui signe un contrat jusqu'en 2028

Mangala, 26 ans, était arrivé en prêt à Lyon en janvier dernier. Le milieu de terrain a disputé 12 rencontres pour les Gones, inscrivant 2 buts. Il avait notamment joué la finale de la Coupe de France, perdue contre le Paris Saint-Germain.

"Depuis son arrivée au mois de janvier, Orel Mangala s'est illustré par son engagement et des performances remarquables", ont écrit les Gones dans un communiqué. "L'Olympique Lyonnais est très heureux de voir Orel continuer à contribuer au succès de l'OL et demeure convaincu que son talent et son investissement seront des atouts précieux pour les défis futurs du club."