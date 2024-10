Magnée et Van der Bruggen titulaires avec le Cercle contre Saint-Gall

Warleson est toujours présent dans les buts, mais devant lui, Senna Miangue et Christiaan Ravych seront accompagnés de Ibrahim Diakité. Dans le milieu, Abu Francis et Hannes Van Der Bruggen seront flanqués de Gary Magnée à droite et Nazinho à gauche. Devant eux, Alan Minda et Thibo Somers seront en soutien de Kevin Denkey, positionné en pointe.

- La composition -

Warelson, Diakité, Miangue, Ravych, Magnée, Francis, Van der Bruggen, Nazinho, Minda, Somers (cap.), Denkey.