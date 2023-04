Malines va rendre hommage à Lei Clijsters sur les manches de son maillot

Sur la photo, on pourra voir le drapeau avec le visage de Clijsters que les supporters malinois agitent avant chaque rencontre à domicile. Clijsters a porté les couleurs du 'KaVé' entre 1986 et 1992. Il avait notamment disputé la finale de Coupe de Belgique perdue contre l'Antwerp en 1992, manquant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but.

Le Limbourgeois, papa de Kim Clijsters, a remporté un titre de champion de Belgique en 1989, une Coupe de Belgique en 1987, une Coupe des Vainqueurs de Coupe et une Supercoupe d'Europe en 1988 avec Malines. Il est décédé en 2009 à 52 ans des suites d'un cancer des poumons.