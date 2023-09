Manchester City et Doku dominent Fulham, troisième défaite de rang pour Burnley et Kompany

Les Cityzens menaient 2-1 contre les Cottagers à la mi-temps à l;a suite de réalisations signées Alvarez (31e) et Ake (45e+5) et une géalisation provisoire de Ream (33e) . En seconde période, Erling Haaland lançait les champions en titre vers la victoire et mettait fin à tout suspense en inscrivant un triplé, dont un but sur penalty (58e, 70e (pen), 90e+5).

Douche froide pour Burnley et Vincent Kompany qui ont signé une troisième défaite consécutive lors de la réception de Tottenham (2-5) avec un triplé signé Heung-Min Son (16e, 63e, 66e). Au classement, les Clarets sont 20e et derniers avec zéro point en trois rencontres.