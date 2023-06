Manchester City tient sa première Ligue des Champions, malgré la sortie de De Bruyne

Grâce à un but de Rodri (68e), Manchester City a remporté sa première Ligue des Champions au détriment de l'Inter Milan, samedi à Istanbul (1-0). Les Citizens réalisent un triplé historique Championnat-FA Cup-Ligue des Champions. La finale a été frustrante à titre personnel pour Kevin De Bruyne sorti prématurément sur blessure (36e) comme en 202. A l'Inter, Romelu Lukaku est monté au jeu (57e).

Au coup d'envoi, les Citizens se sont montrés plus proactifs grâce à leur maîtrise collective. Les Interistes défendaient de manière ordonnée. Après une première menace de Bernardo Silva (6e), l'Inter s'est présenté à plusieurs reprises dans la surface adverse. Alors qu'ils semblaient s'être libérés de l'emprise de City, les Nerazzurri ont pu compter sur une intervention à la fois maladroite et efficace d'Onana sur une frappe de Haaland (27e). City s'était réveillé mais allait devoir se passer de De Bruyne, blessé à la cuisse droite (36e). Les Skyblues ont eu les seules occasions franches d'une première mi-temps assez nerveuse, surtout du côté des Anglais en raison de la sortie du Diable Rouge et aussi de la réplique des Milanais.

À la reprise, l'Inter a continué à miser sur sa culture tactique pour empêcher City de développer son jeu. Sur une erreur de Manuel Akanji, Lautaro Martinez a eu une grosse occasion mais l'Argentin a frappé d'un angle fermé, ignorant la présence de Lukaku et de Marcelo Brozovic (58e). En revanche, sur un centre en retrait de Silva, le ballon est arrivé à l'entrée du rectangle dans les pieds de Rodri, qui d'un tir habile a marqué son deuxième goal en Ligue des Champions (68e, 1-0). L'Inter a bien tenté de répliquer mais une reprise de Federico Dimarco a heurté la transversale (71e) et Lukaku a manqué une occasion sensationnelle, sa tête étant bloquée par Ederson (89e).