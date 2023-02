Manchester Utd consolide sa troisième place: 3-0 contre Leicester

Manchester United a consolidé sa troisième place en battant Leicester 3-0 lors de la 24e journée de la Premier League, dimanche. Les Red Devils totalisent 49 points, trois de moins que son voisin City (2e) et cinq de moins qu'Arsenal (1er). Leicester occupe la 14e position (24 points). .

Marcus Rashford (25e, 56e), qui a marqué à chaque match depuis la reprise après la Coupe du monde, a porté à 24 le nombre de ses buts inscrits cette saison et Jadon Sancho a complété la série (61e). Chez les Foxes, Wout Faes, qui a été averti, et Timothy Castagne ont joué l'intégralité de la rencontre alors que Youri Tielemans (59e) et Dennis Praet (75e) sont montés au jeu.