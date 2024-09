Matchs nuls entre Lokeren-Temse et Deinze, ainsi qu'entre Lommel et le Lierse

Lokeren-Temse et Deinze se sont quittés sur un partage (0-0), samedi, à l'occasion de leur duel pour la 6e journée de Challenger Pro League. Dans l'autre match de la soirée, Lommel et le Lierse n'ont pas su se départager non plus (1-1).

Lommel et le Lierse restent à égalité de points (10), et avec la même différence de buts (+1), en 5e et 6e position du classement de la D1B. Deinze figure à la 3e place, avec 11 points, et voit le RWDM prendre le large en tête (16 points), avec la RAAL en embuscade, qui compte 13 points et un match de moins. Lokeren-Temse est dans la zone rouge, 15e avec seulement 2 points.