Matias Fernandez-Pardo quitte La Gantoise pour rejoindre Thomas Meunier à Lille

Buteur lors de la 30e et dernière journée de la phase classique contre Charleroi, il a ensuite participé aux onze rencontres des Europe playoffs, en incluant la finale remportée face à Genk. Il a activement participé à la présence sur la scène continentale des Gantois cette saison en compilant sept buts et deux assists.

C'est en fait un retour chez les Dogues pour le natif de Bruxelles, actif entre 2014 et 2020 dans les catégories de jeunes au sein du club nordiste. Arrivé à Gand après son premier passage lillois, il a explosé chez les Buffalos en fin de saison dernière.

Polyvalent et capable d'évoluer sur les côtés comme en pointe, Fernandez-Pardo s'est dit très fier de pouvoir découvrir la Ligue 1. "C'est un championnat physique, avec des joueurs rapides et complets. Il y aura aussi la Ligue des Champions, c'est un rêve pour moi d'y participer. J'ai hâte de rencontrer nos supporters et de retrouver cette ambiance au stade que je connais déjà", a-t-il déclaré sur le site officiel du LOSC.

A Lille, où il pourra compter sur son expérimenté compatriote Thomas Meunier, Fernandez-Pardo entrera en concurrence avec l'Islandais Arnar Haraldsson, le Kosovar Edon Zhegrova mais aussi, et surtout, le Canadien Jonathan David, qui a lui aussi laissé de beaux souvenirs aux supporters gantois.

Lille, entraîné par Bruno Genesio, s'est qualifié pour la Ligue des Champions et a débuté sa saison en Ligue 1 par deux succès.