Mbappé titulaire pour la première fois avec le Real contre l'Atalanta de De Ketelaere

Kylian Mbappé effectuera ses débuts officiels soutenus par les Brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior. Présent dans le but, Thibaut Courtois aura pour défenseur le capitaine Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham formeront la ligne médiane.

À l'Atalanta, le Diable rouge Charles De Ketelaere évoluera en pointe avec Ademola Lookman, auteur d'un hattrick en finale de l'Europa League contre le Bayer Leverkusen (victoire 3-0). Juan Musso est dans les buts et la défense est composée de Berat Djimsiti, Isak Hien et Sead Kolasinac. Davide Zappacosta et Matteo Ruggeri arpenteront les flancs tandis que le capitaine Marten de Roon, Ederson et Mario Pasalic évolueront au milieu.