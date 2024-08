Mertens marque avec Galatasaray, Sandra avec Willem II et Lukaku sauve déjà Naples

En Serie A, Naples affrontait Parme avec Romelu Lukaku déjà présent sur le banc en compagnie de Cyril Ngonge. Naples s'est imposé 2-1. Lukaku, qui n'a pas été repris par Domenico Tedesco pour le prochain rassemblement des Diables en vue de la Ligue des Nations, est monté à l'heure de jeu et a inscrit le but égalisateur (90e+2) pour son premier sous les couleurs napolitaines. Ngonge n'a pas joué.

Mené depuis la 19e sur un but d'Ange-Yoan Bonny sur penalty, Naples a dû attendre les arrêts de jeu de la seconde période pour recoller puis passer devant grâce à des réalisations de Lukaku (90e+2, 1-1) et Frank Anguissa (90e+6, 2-1).

En Turquie, Galatasaray affrontait en déplacement Adana. Dries Mertens était titulaire alors que Michy Batshuyai a commencé la rencontre sur le banc des remplaçants. L'attaquant est entré à la 25e pour remplacer Mauro Icardi, blessé. Les Stambouliotes se sont facilement imposés 1-5, avec notamment un but de Dries Mertens (37e). Avant cela, Kerem Akturkoglu (9e), Semih Guler (18e, csc) et Baris Alper Yilmaz (31e) avaient profondément creusé le trou. Yilmaz a inscrit un cinquième but dans cette rencontre (60e, 0-5) alors qu'Adana a raté un penalty juste après (63e). avant d'en transformer un autre par Andreaw Gravillon (79e, 1-5).