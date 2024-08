Muslic lance sept nouveaux joueurs après la large victoire du Cercle au Wisla Cracovie

Le Cercle de Bruges se prépare à un match de gala contre le Wisla Cracovie lors de son match retour du quatrième et dernier tour préliminaire de la Conference League, jeudi soir. L'équipe polonaise de deuxième division s'est montrée trop faible lors du match aller jeudi dernier et a été lourdement battue par l'Association (1-6).

Miron Muslic a modifié son équipe avec sept nouveaux entrants. Les défenseurs Ibrahim Diakite, Jonas Lietaert et Boris Popovic, le milieu de terrain Abu Francis, les ailiers Abdoul Kader Ouattara et Paris Brunner, ainsi que l'attaquant Felipe Augusto sont tous dans le onze de départ Gary Magnee, Christiaan Ravych, Nazinho, Lawrence Agyekum, Alan Minda et Kevin Denkey sont sur le banc, tandis que le capitaine Thibo Somers est laissé au repos.

Warleson reste dans les buts et est rejoint en défense par Diakite, Lietaert, Popovic et Senna Miangue. Erick et Francis prennent place au milieu de terrain, le trident Ouattara, Bruninho et Brunner devrait alimenter Felipe Augusto en attaque.

Compositions:

Cercle: Warleson (cap.) - Diakite, Lietaert, Popovic, Miangue - Erick, Francis - Ouattara, Bruninho, Brunner - Felipe Augusto

Entraineur: Miron Muslic (Aut)

Wisla: Broda - Jaroch, Uryga (cap.), Lasicki, Mikulec - Carbo Bellapart, Dziedzic - Baena Perez, Almeida Duarte, Kiss - Rodado

Entraineur: Kazimierz Moskal (Pol)