"On ne se rend pas compte de ce que cette équipe réalise", dit le sélectionneur espagnol

Interrogé sur l'agressivité des joueurs allemands dans un match riche en fautes, il a déclaré: "Je viens du football des années 80, je n'ai pas peur de ce genre de choses. L'arbitre est là pour interpréter ces situations et appliquer les règles. Ces matches sont à la limite. Je ne me plains pas de la dureté de l'équipe adverse".

Mikel Merino a lui décrit son but vainqueur à la 119e minute: "Tout s'est passé en une milliseconde. Dès que j'ai vu que Dani [Olmo] avait le ballon, j'ai su qu'avec sa qualité, il allait faire un centre extraordinaire".

"Honnêtement, pendant les deux premières secondes après mon but, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Je n'ai rien entendu, un silence total. Et puis j'ai compris que c'était un but quand j'ai vu tous mes coéquipiers courir vers moi. C'était vraiment incroyable" a-t-il expliqué.