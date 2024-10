Nouveau capitaine de la France, Tchouaméni sent "la confiance du groupe et du coach"

Tchouaméni, 24 ans, a "vécu normalement" sa première comme capitaine jeudi contre Israël. "Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Cela s'est très bien passé. Quand j'ai su que je serais capitaine pour les deux matches, j'ai ressenti de la fierté et de la reconnaissance. Je sens la confiance du groupe et du coach. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait mais je prends beaucoup de plaisir."

Absent au match aller à cause d'une blessure, Tchouaméni s'apprête avec les Bleus à affronter "une belle équipe" de Belgique. "On s'est déjà pas mal affrontés ces derniers temps. Il y a toujours un peu d'animosité. On entend parfois des petites choses dans les médias mais on aime ça aussi. Le plus important, c'est le terrain. On sait ce qu'on doit faire et que le meilleur gagne."