OHL attire Chukwubuikem Ikwuemesi de la Salernitana

Après une brève expérience en Europe au SK Vorwärts Steyr, en Autriche (août-décembre 2021), Ikwuemesi est retourné dans son club d'origine le Giant Brillars. En mars 2022, il a de nouveau quitté le pays pour la Slovénie où il a évolué quatre mois au NK Krsko et un an au NK Celje. En août 2023, il a rejoint la Salernitana, qui a basculé en Serie B à la fin de la dernière saison. Avec les Grenats, il a joué 27 matches, dont 25 en championnat avec 11 titularisations, un but et une passe décisive. En coupe, il a marqué deux fois et donné un assist.

Ikwuemesi est le quatrième joueur à rejoindre le club louvaniste cet été après William Balikwisha (Standard), Birger Verstraete (Aris Salonique) et le milieu japonais Takahiro Akimoto (Urawa Reds).