Onana blessé et forfait pour affronter l'Italie et la France, Vranckx rappelé

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers, Amadou Onana ne disputera pas les matchs de Ligue des Nations face à l'Italie (jeudi) et face à la France (14 octobre) avec les Diables Rouges, a annoncé l'équipe nationale sur les réseaux sociaux lundi matin. Aster Vranckx le remplacera dans le groupe.

Le milieu de terrain de 23 ans, 20 sélections, est touché au niveau des ischio-jambiers et doit faire l'impasse sur les deux gros duels qui attendent les Diables face à l'Italie à Rome ce jeudi et face à la France, au stade Roi Baudouin, lundi prochain.

Alors que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont les deux grands absents de la sélection de Domenico Tedesco pour les deux matchs de Ligue des Nations à venir, la Belgique doit faire face à un nouveau forfait avec celui d'Amadou Onana.

Cette saison, Onana a déjà disputé six rencontres de championnat avec Aston Villa, qu'il a rejoint cet été, et compte deux buts à son actif mais également une réalisation en deux matchs de Ligue des Champions. Avec les Diables, il avait disputé l'intégralité des deux matchs de Ligue des Nations (victoire 1-3 face à Israël et défaite 0-2 en France) mais également tous les matchs de l'Euro en Allemagne.

Aster Vranckx, 8 sélections, a été appelé à le remplacer alors qu'il n'avait pas été repris pour les deux premières rencontres dans cette compétition face à Israël et face aux Bleus.

Le médian de Wolfsburg, qui n'est pas un titulaire indiscutable dans son club, dispose donc de peu de temps de jeu. Ses dernières minutes sous le maillot des Diables Rouges remontent au 8 juin lors de la victoire 3-0 face au Luxembourg. Il avait disputé 45 minutes.