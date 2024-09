Oscar Garcia suspendu deux matchs pour avoir refusé de serrer la main de l'arbitre

L'entraîneur voulait demander des comptes à l'arbitre après le coup de sifflet final car, selon lui, une faute sur Ignace N'Dri n'avait pas été sifflée. Dans la foulée, Saint-Trond avait marqué le but de la victoire. Selon l'arbitre, Garcia a refusé de lui serrer la main de manière "provocante" et avec un geste de la main, et a montré le rouge.

Le parquet fédéral avait estimé que l'acte constituait une "insulte ou une obscénité" et avait requis une suspension de deux journées. Le Comité disciplinaire n'a pas trouvé cela justifié et a considéré l'acte plutôt comme "grossier et impoli". Le Comité a donc infligé une seule journée de suspension à l'entraîneur de Louvain. La suspension d'un match avec sursis infligée à Garcia à la suite d'une altercation en Coupe de Belgique contre Knokke en décembre 2023 (également avec Bourdeaud'hui comme arbitre) devient également effective.