Oud-Heverlee Louvain recrute Mickaël Biron, prêté par le RWDM

Biron, 26 ans, était arrivé au RWDM en juillet 2022 en provenance d'Ostende. Il a joué 53 matches pour les Molenbeekois, obtenant notamment une promotion de Jupiler Pro League en 2023, et inscrit 23 buts. Il n'avait pas pu éviter le retour des Coalisés en Challenger Pro League la saison dernière.

"Je suis très heureux d'avoir rejoint OHL et de pouvoir continuer à jouer en première division. J'aime jouer à Den Dreef, c'est un stade qui me convient car j'y ai marqué deux buts la saison dernière. Je veux aider l'équipe avec ma vitesse et mon sens du but. J'ai hâte de débuter cette nouvelle aventure", a confié Biron, cité dans le communiqué des Louvanistes.