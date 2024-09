Partage vierge entre Manchester City et l'Inter, Engels buteur et passeur avec le Celtic

Au coup d'envoi, Kevin De Bruyne était aligné comme titulaire tandis que Jérémy Doku prenait place sur le banc.

Ce sont les 'Citizens' qui se sont montrés les plus dominants et entreprenants en première période, Kevin De Bruyne, à deux reprises (27e, 43e), et Erling Haland (36e) ne passant pas loin de l'ouverture du score. Les Interistes, dominés, ont néanmoins réussi à se montrer dangereux via Matteo Darmian (29e) et Carlos Augusto (45e+1).

En deuxième période, KDB a laissé sa place à Ilkay Gundogan (46e). Les deux équipes se sont ensuite neutralisées. Malgré l'entrée de Jérémy Doku (80e) et une dernière opportunité pour Gundogan (90+4e), les deux équipes se sont quittées dos à dos, partageant les points.